У Полтаві підготували місце для купання на Водохреще

У Полтаві готуються до святкування Водохреща. За допомогою пилок на річці Ворскла водолази вирізали із льоду хрест. У місті це єдине місце, де під час святкувань 19 січня жителі зможуть занурюватися в ополонки. В області ж таких буде майже 30, повідомив Суспільному заступник начальника обласного управління ДСНС Володимир Гришанін.

За допомогою бензопил двоє водолазів у Полтаві випилюють із льоду хрест. Так на річці поблизу першого міського пляжу готують місце для святкування Водохреща.

"Я за допомогою багра лід, який хлопці вирізали бензопилами, я затягую під лід", –говорить водолаз Михайло Білаш.

фото: Суспільне Полтава Ополонка для купання

Довжина випиляного хреста – 15 метрів, а ширина – 3. У Полтаві це єдине місце, де під час святкувань можна зануритися в ополонку, каже Євген Савчук.

"Зараз ми робимо лунку, де будуть купатися мешканці та гості нашого міста. Задіяні п’ять фахівців рятувально-водолазної служби, а саме чотири водолази і один рятівник", – каже начальник полтавської рятувально-водолазної служби Євген Савчук.

18 січня воду на цьому місці мають освятити, каже настоятель Свято-Покровського храму Православної церкви України Микола Храпач.

"Вода освячується спеціальним чином 18 і 19 січня. Ця вода називається великою святинею, вона має великі цілющі властивості, як освячена Духом святим. Тому в церквах освячують, тому багато людей приходить, набирає цю воду для того, щоб вона протягом року перебувала в домі", – каже настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ Протоієрей Микола Храпач.

фото: Суспільне Полтава Водолази вирізають ополонку

В області на Водохреще буде 26 місць для купання. Поблизу них із опівночі до 12-ї години дня чергуватимуть рятувальники, сказав Володимир Гришанін.

"До проведення цих свят буде залучено близько 113 осіб і залучена 31 одиниця техніки. Там, де будуть присутні рятувальники, будуть присутні медичні працівники, тобто зможуть надати швидку необхідну допомогу в разі виникнення якоїсь ситуації чи події", – говорить заступник начальника обласного управління ДСНС Володимир Гришанін.