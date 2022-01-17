Правоохоронці Берегова 17 січня знайшли 14-річну дівчину, яка пішла з дому 6 січня і не виходила на зв’язок з батьками. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпатті Тетяна Щоголєва.

Про зникнення дівчини, жительки села Верхні Ремети Берегівського району, поліція отримала повідомлення 13 січня і одразу почали пошуки. За словами батьків, як розповіла речниця, їхня донька пішла колядувати і не повернулася.

"Дівчину знайшли у рідних у Мукачеві. Весь цей час вона перебувала серед родини, її життю та здоров’ю нічого не загрожує, — сказала Тетяна Щоголєва. — Впродовж цих днів, що велися пошуки, дівчина їздила до рідних в Іршаву, Мукачево та в цих двох районах".

Дівчина пояснила свій вчинок бажанням відпочити на різдвяні свята. Зі слів речниці Нацполіції, наразі з батьками та дівчиною працюють ювенальні поліцейські.

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