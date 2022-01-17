На Херсонщині до лікарні Голої Пристані доставили 86-річну жінку із травмами – наразі вона у тяжкому стані в реанімаційному відділенні. У побитті підозрюють онука пенсіонерки, його затримали поліцейські.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Facebook.

До поліції про побиття жінки повідомила її сусідка. Під підозру одразу потрапив 31-річний онук травмованої. Як повідомили правоохоронцям жителі села, між чоловіком та його бабусею постійно виникали конфлікти. Того дня сусідка теж чула сварку та крики, а коли пішла до жінки, то виявила її зі слідами побиття.

Підозрюваного затримали протягом години. Попередньо встановлено, що потерпіла хворіла і онук доглядав за нею. Зі слів чоловіка, він не витримав навантаження по догляду за хворою, в результаті чого побив бабусю.

Нині чоловіка затримали, відкрили кримінальне провадження за ст. «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. В разі доведення вини йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.