Пожежа на АЗС у Кременчуці: що відомо

На автозаправній станції у Кременчуці, де 16 січня через аварію загорілася ємність з газом, 17 січня прибрали згорілий автомобіль та розчистили території. 57-річний місцевий водій мікроавтобуса, який зіштовхнувся із автозаправною колонкою, загинув на місці, розповіла Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування обставин смерті.

"Я почув, що "бух-бух" - удари такі. Не те, що вибух, а удари такі глухі "гух-гух". Вибігаю, відчиняю хвіртку, а воно вже горить. Люди повиходили, сусідки повиходили, із документами, одяглися, хтозна, що воно буде", – каже житель Кременчука Павло Рябовол.

16 січня близько 22:00 на автозаправці, що на вулиці Чкалова у Кременчуці, сталася аварія. Водій автомобіля з’їхав на узбіччя та зіткнувся з дизельною автозаправною колонкою. Потім машину відкинуло на ємність із газом, після чого стався вибух. Це зняли камери відеоспостереження, які встановлені на будівлях неподалік місця події.

фото: Суспільне Полтава АЗС, на території якої сталася пожежа

Вогонь загасили 17 січня о 7:30. На місці працювали 30 рятувальників.

"Також залучалися "Кременчукгаз". Виїхали на місце і працівники, і техніка. Вони заміряли постійно рівень повітряно-газової суміші для того, щоб не було вибуху. (01:58-02:11) Рятувальники все робили для того, щоб охолодити і саму автозаправку, і саму станцію, тобто не допустити поширення вогню на всю заправку", – говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

фото: Суспільне Полтава Наслідки пожежі

57-річний місцевий водій загинув на місці. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування обставин смерті.

"Сусід бачив. У нього на очах звідти він (водій – ред.) "летів" і переслідувала поліція його", – розповідає житель Кременчука.

"Є інформація у правоохоронних органів, безпосередньо, у свідків, очевидців, що, можливо, переслідувала (поліція – ред.) автомобіль. Цю інформацію буде перевіряти Державне бюро розслідувань та прокуратура", – повідомляє речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

фото: Суспільне Полтава Наслідки пожежі

У момент зіткнення на автозаправній станції було двоє працівників. Ніхто з них не травмувався. 17 січня представники АЗС спілкуватися із кореспондентами Суспільного відмовилися. Із місця пожежі вже забрали згорілий автомобіль та розчистили саму територію.

Щодо події поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".