Фестиваль "Зимові візерунки" відбудеться у Хмельницькому у палаці творчості

У п’ятницю, 21 січня, у Хмельницькому в Палаці творчості дітей та юнацтва стартує ХХХІІІ Всеукраїнський фестиваль танцю “Зимові візерунки” пам’яті Юрія Гуреєва та з нагоди 103 річниці Соборності України. Про це інформує пресслужба Хмельницької міськради.
У фестивалі візьмуть участь хореографічні колективи з Київщини, Львіщини, Хмельниччини. Також на фестиваль завітають гості з Грузії.
21 січня о 17.00 відбудеться відкриття фестивалю концертною програмою "Ми радо зустрічаєм всіх". 22 січня о 12.00 відбудеться концерт "День Злуки – братерства день" та закриття фестивалю.
Фестиваль передбачає показ сольних програм, а також влаштування концертів дружби, гала-концертів і не носить конкурсний характер.
Що відомо
- Фестиваль "Зимові візерунки" започаткований у 1987 році лауреатом всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, народним художнім колективом України ансамблем танцю "Подолянчик" та його засновником і керівником, заслуженим вчителем України, нині уже покійним, Юрієм Гуреєвим.
- За понад 30 років на фестивалі побували 55 хореографічних, два вокальних колективи та оркестр народних інструментів. В 2021 році у фестивалі "Зимові візерунки" дистанційно взяв участь 21 хореографічний колектив України.