Фестиваль "Зимові візерунки" відбудеться у Хмельницькому у палаці творчості

У п’ятницю, 21 січня, у Хмельницькому в Палаці творчості дітей та юнацтва стартує ХХХІІІ Всеукраїнський фестиваль танцю “Зимові візерунки” пам’яті Юрія Гуреєва та з нагоди 103 річниці Соборності України. Про це інформує пресслужба Хмельницької міськради.

У фестивалі візьмуть участь хореографічні колективи з Київщини, Львіщини, Хмельниччини. Також на фестиваль завітають гості з Грузії.

21 січня о 17.00 відбудеться відкриття фестивалю концертною програмою "Ми радо зустрічаєм всіх". 22 січня о 12.00 відбудеться концерт "День Злуки – братерства день" та закриття фестивалю.

Фестиваль передбачає показ сольних програм, а також влаштування концертів дружби, гала-концертів і не носить конкурсний характер.

Що відомо