Черепаха Джонатан, яка живе на острові Святої Єлени в Атлантичному океані, офіційно став найстарішою черепахою світу. Вважається, що він народився близько 1832 року — тобто йому виповнилося 190.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Науковці оцінили вік Джонатана за фотографією, зробленою у 1882-1886 роках, коли черепаху привезли із Сейшельських островів до острова Святої Єлени — на ньому тварина має розміри, характерні для 50-річних представників цього виду.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Черепаха Джонатан (зліва), острів Святої Єлени, приблизно 1882-1886 роки

За своє життя Джонатан застав низку переламних моментів людської історії: окрім двох світових війн, він "був свідком" виникнення фотографії (1838), телефонного зв’язку (1876), лампи розжарювання (1878), польотів у повітря (1903) і висадки на Місяць (1969).

Попри поважний вік, життя Джонатана не надто змінилося: він віддає перевагу сну, харчуванню і спарюванню, кажуть його доглядачі. Черепаха, як правило, ніжиться на сонці, але в жарку погоду ховається в тіні. Узимку він заривається в листя і сидить там увесь день.

З-поміж улюблених смаколиків Джонатана — банан (але від нього злипається рот) і салат. Зазвичай черепаху-рекордсмена годують капустою, огірком, морквою, яблуками та іншими сезонними фруктами.

"Хоч Джонатан уже поважного віку, в нього ще те лібідо. Ми часто бачимо, як він залицяється до Емми чи Фреда (інші черепахи, які живуть із Джонатаном — ред.) — тварини часто не зважають на стать", — каже ветеринар Джо Голлінс.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Джонатан зі своїм доглядальником, ветеринаром Джо Голлінсом

Ще раніше Джонатан був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша тварина, що живе на суші. Щодо черепах, то попередній рекорд був за Туї Маліла, яка прожила не менше 188 років і померла у 1965 році на острові Тонґа.

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