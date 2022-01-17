На Закарпатті визначили неофіційний спосіб купівельної спроможності відповідно до змін в економіці за індексом боґрача. Зробила це громадська організація "Карпатський центр полінгових досліджень", — повідомив Суспільному керівник Федір Шандор.

Федір Шандор пояснив: популярну на Закарпатті першу страву боґрач-гуляш готують у всіх районах краю. "Боґрач містить достатню кількість продовольчих компонентів — борошно, м'ясо, овочі, воду й спеції, — аби вважати його універсальним узагальненням продукту народного господарства. Таким чином, індекс боґрача станом на січень 2022 року становить 471 гривню на родину з 5 людей", — розповів Федір Шандор. — Тобто, це виходить 94 грн на одну людину. Ми вираховували індекс протягом двох тижнів і брали до уваги середні ціни на продукти на ринку станом на січень".

Суспільне Закарпаття

Відповідно до індексу боґрача на родину з 5 людей потрібно 250 г сала (35 грн), кілограм свинини (100 кг), 500 г цибулі (10 грн), кілограм помідор (65 грн), 5 літрів води (50 грн), кілограм солі (8 грн), 20 г спеції (38 грн), кілограм муки (20 грн), пучок петрушки (10 грн), моркви (10 грн), 2 кг картоплі (25 грн) та кілограм паприки (90 грн).

Керівник центру додав: проєкт триватиме щомісяця, аби можна було скласти порівняльну таблицю.

Що відомо:

Боґрач — перша страва угорської кухні, популярна на Закарпатті. Боґрач готують з картоплі, м’яса, солодкої меленої паприки, солодкого перцю, помідорів та спецій. Є одним із туристичних брендів Закарпаття.

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