17 січня у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у спробі дати хабар поліцейському.

На засідання був присутній кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко.

Підозрюваний на даному етапі судової справи від пояснень відмовився. Надав матеріали про трьох неповнолітніх дітей, медичні довідки про інвалідність батьків.

За словами прокурора Олексія Зідражка, підозрюваний може переховуватися від суду та органів досудового слідства, тому попросив суд обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Захист просив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Адвокат підозрюваного Дмитро Беспрозванний сказав, що мотивів переховуватися від органів досудового розслідування та суду у підозрюваного немає.

Заслухавши учасників процесу, суддя Іван Дірко постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 14 березня 2022 року. Також суд поклав на нього обов’язки являтися за викликом прокурора або суду на засідання.

Що відомо

Чоловіка підозрюють у спробі дати хабар у розмірі 4 000 доларів посадовцю поліції за свого родича, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду 13 грудня 2021 року. За версією слідства, під час передачі грошей правоохоронцю, чоловіка затримали співробітники внутрішньої безпеки та слідчі Нацполіції в Миколаївській області.

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