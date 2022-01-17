На Дніпропетровщині затримали підозрюваних у нападі на 81-річного чоловіка

У місті Марганці на Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваних у нападі на 81-річного чоловіка. Про це йдеться на сайті Нацполіції області.

За повідомленням, у ніч з 11 на 12 січня, двоє чоловіків 38 і 31 років та 45-річна жінка проникли у дім 81-річного чоловіка, напали на нього та побили, а коли чоловік знепритомнів – забрали 3 тис. гривень, мобільний телефон, банківські картки та втекли.

Побитий пенсіонер не міг одразу звернутись за медичною допомогою, тому що у нього не було телефону. Чоловіка доставили до лікарні лише 13 січня. Там він помер через травми голови.

15 січня трьом фігурантам вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України. Санкція - до 12 років позбавлення волі.

Також на даний час вирішується питання про вручення 38-річному чоловіку повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також

- Збитки майже 2 мільйони гривень: судитимуть посадовця Криворізької міськради

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро