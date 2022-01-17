У 19-річного жителя села Береза Глухівського р-ну поліцейські знайшли пакет з ймовірно марихуаною та саморобний пристрій для вживання наркотиків. Вилучене направили на експертне дослідження. Хлопець наразі дає пояснення правоохоронцям.

За інформацією Нацполіції Сумщини цей 19-річний хлопець вже має судимість за незаконне зберігання наркотичних речовин. Цього разу під час проведення слідчих дій молодий чоловік добровільно віддав правоохоронцям саморобний пристрій для вживання наркотиків та пакет з сухими коноплями.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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