На Харківщині зменшилася кількість отримувачів субсидій

Отримувачів субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. на Харківщині поменшало на 16 тисяч.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 17 січня розповів директор Департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага.

Загалом, житлову субсидію в регіоні отримують майже 206 тисяч сімей, 23% від загальної кількості домогосподарств.

"За чисельністю домогосподарств, які отримують субсидію, Харківська область посідає друге місце в Україні після Дніпропетровської. У порівняні з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів зменшилась на 16 тисяч сімей. Основною причиною цього вважаю посилення адресності надання субсидії, запроваджене урядом з травня 2021 року", — сказав Шпарага.

У 2021 році на субсидії жителям Харківщини з держбюджету направили 2 млрд 342 млн грн.

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