На окружній дорозі у Харкові 16-річний юнак зірвав дорожній знак зі стовпа, а його 18-річний товариш зафільмував та виклав відео у соцмережі. На обох склали адмінпротоколи.

Хлопці йшли окружною неподалік Пісочина близько 2:00 16 січня.

"Під час прогулянки 16-річний юнак (житель селища Пересічне — ред.) зірвав дорожній знак зі стовпа. Товариш зафільмував його дії на мобільний телефон та виклав у соцмережі. Обидва хлопці були напідпитку", — повідомляє поліція Харківщини.

Хлопців знайшли поліцейські офіцери Пісочинської громади разом з курсантами університету внутрішніх справ.

16-річного хлопця опитали вдома у присутності матері. На нього склали адмінпротокол за двома статтями "дрібне хуліганство" та "розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді". За останньою статтею склали адмінпротокол і на 18-річного хлопця.

Обидва встановили знак на місце у присутності поліцейських.

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