Півтисячі мешканцям Сумщини підняли пенсії

У січні відбулися перерахунки пенсій для українців. На Сумщині пенсійні виплати збільшилися у 557 осіб. А також у громадян, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ті пенсіонери, чиї виплати цьогоріч зросли отримуватимуть в середньому на 2 600 грн більше. Щодо постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, то тут середній розмір підвищення склав 4 070 грн. Мова йде про тих осіб, які до січня отримували пенсію за загальним законодавством або як військовослужбовці і їхня пенсія була меншою за новим порядком. Про це повідомила начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області Тетяна Зленко.

Також, за її словами, із січня до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році та ще не отримували пенсію, буде щомісячне підвищення на 9%. Рахуватимуть від основного розміру пенсії, з урахуванням стажу та заробітної плати. Протягом року це має торкнутися 2 700 жінок Сумщини.

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У липні буде підвищення пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1 934 до 2 027 гривень. Також збільшаться і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6 700 тисяч гривень. Через це мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 тисячі до 2 680 гривень. Прогнозовано пенсія зросте у понад 80 тисяч пенсіонерів.

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