За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширення

16 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 344 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 293 випадки інфікування, з них 123 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 7, у Дністровському – 44.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 16 січня перебуває 581 людина. У 493 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 68 – мають підозру на інфікування. За останню добу 43 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 64 людей. Сім людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 16 січня в області першою дозою 283 603 людей, що складає 31,52% населення області. Другою дозою імунізували 268 913 людей, додатковою – 81, бустерною – 1549.

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