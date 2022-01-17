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За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширення
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За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширення

Наталія Спатарь
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За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширення Суспільне Буковина

16 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 344 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 293 випадки інфікування, з них 123 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 7, у Дністровському – 44.

За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширенняСуспільне Буковина

Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 16 січня перебуває 581 людина. У 493 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 68 – мають підозру на інфікування. За останню добу 43 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 64 людей. Сім людей з коронавірусом померли.

За добу коронавірус підтвердили у понад 300 буковинців: географія поширенняСуспільне Буковина

Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

  • Загалом в області виявили 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.
  • 25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • Станом на 16 січня в області першою дозою щепили 283 603 людей, що складає 31,52% населення області. Другою дозою імунізували 268 913 людей, додатковою – 81, бустерною – 1549.

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