Жительці Херсона Любові Литвинович 33 роки, у неї двоє синів. Старшому – майже 2 роки, меншому - 7 місяців. Другу дитину вона народила у херсонському центрі матері та дитини, куди потрапила торік. Свою історію вона розповіла Суспільному.

Любов Литвинович - одна із 22 жінок, які минулого року отримали допомогу у херсонському центрі матері та дитини.

"Я потрапила до цього центру з вулиці. Я мала народжувати взимку. Ми спали на теплотрасі з моїм колишнім чоловіком, від якого старша дитина. Був сильний дощ, швидку викликали, мене забрали до пологового на ХБК. Там мене привели до ладу. Там протримали два тижні. 5 березня сюди приїхала, і мені допомогли зробити документи", - розповіла підопічна центру матері і дитини.

Суспільне Херсон Підопічна центру Любов Литвинович разом з дитиною

Продуктами і одягом підопічних забезпечують у центрі. Його працівники своєю місією бачать допомогу жінкам адаптуватися до життя з дитиною, знайти роботу, житло, вирішити свої проблеми.

"Думаю далі купити хату. Старший уже в садочок ходить. Потім меншого влаштую у садок, а сама піду на роботу. Працювала продавчинею в секонд-хенді в Одесі. Думаю знову піти працювати продавцем", - каже підопічна центру Любов Литвинович.

Суспільне Херсон Кімната у херсонському центрі матері та дитини

На сьогодні у центрі матері і дитини проживають семеро жінок з дітьми. Загалом заклад розрахований на десятьох матерів з малечею. Торік працівники центру 8 разів виїздили до пологових будинків, де жінка хотіла залишити дитину. Чотирьох породіль забрали до центру матері і дитини, розказує директорка Олена Сковородка.

"Щоб дитина залишилась в родині з матір’ю, центр допомагає вирішити матерям різні проблеми. Бувають такі складні життєві обставини, пов’язані з відсутністю житла або непридатне житло для проживання матері та новонародженої дитини. Спектр соціальних послуг у нас розширений - від юридичної консультації, допомагаємо оформляти державні соціальні виплати, відновлення документів", - каже директорка центру.

Херсонський центр матері і дитини створили 19 років тому. Він став першим в Україні.

"Є такі випадки, коли ми виїжджаємо до пологового. Але є такі категорії жінок, які залежні від алкоголю або наркотичних речовин. Центр не має права приймати таких жінок", - говорить Олена Сковородка.

Суспільне Херсон Одна з кімнат у центрі матері та дитини, яку називають "автопарком" - тут зберігають дитячі візочки

Є в центрі кімната, яку називають "автопарком": там зберігають візочки, подаровані волонтерами та благодійниками для центру. Дитячі візки закуповує і сам центр. Коли підопічна з малям залишає його стіни, їй із собою дають і візок. У медичному кабінеті центру щодня дітей оглядають, зважують, за потреби надають допомогу. До центру приходить лікар із сусідньої дитячої поліклініки.

"На другому поверсі проживають мами з дітьми. У нас все облаштовано, щоб їм було зручно. Тут вони готують їжу діткам, для себе. У кожного в холодильнику є власна поличка, є посуд", - говорить соціальна педагогиня Херсонського соціального центру матері і дитини Вікторія Крат.

Серед питань, з якими працюють у центрі, - запобігання ранньому сирітству, каже соціальна педагогиня. За її словами, мами розв'язують проблеми психологічного плану, адже багато жінок є неповнолітніми, вихідці з інтернатів, які не знали любові, турботи і підтримки. Каже, тут надають, як в родині, допомогу.

До центру матері і дитини можуть поступити вагітними і перебувати до півторарічного віку дитини, сказала директорка Олена Сковородка.

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