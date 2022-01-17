На Житомирщині поліція вилучила з родини трьох дітей

15 січня у Бердичеві поліція вилучила з родини трьох дітей, яких мати залишила самих у будинку. Для обігріву помешкання жінка запалила газову духову шафу, яку лишила без нагляду. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

Про даний випадок поліцію повідомили місцеві жителі. Загалом у родині проживає троє дітей, віком від п'яти років до одинадцяти місяців. Їхню матір кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за ігнорування батьківських обов’язків.

На момент прибуття поліцейських і соціальних працівників, у будинку діти були самі в антисанітарних умовах, без харчів, напіводягнені у брудний одяг. Для обігріву мати запалила і лишила без нагляду газову духову шафу. Дітей доставили у лікарню для обстеження.

Правоохоронці встановили місцеперебування матері. Щодо жінки склали адмінпротокол, але, зважаючи на систематичний недогляд за дітьми, жінку планують позбавити батьківських прав.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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