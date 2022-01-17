На пункті пропуску "Ягодин" затримали громадянина Литви, який намагався вивезти з України предмети старовини, — розповіла Суспільному речниця 6-го прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.

Подія трапилася вночі, 17 січня.

Зі слів речниці, більше сотні старовинних предметів, які можуть становити культурну та історичну цінність виявили під час прикордонно-митного контролю в автомобілі Nissan. За кермом машини був громадянин Литви.

Фото: Держприкордонслужба

Старовинні предмети чоловік ховав в обшивці машини. Серед них були офіцерські морські кортики, медалі та ордени часів Радянського Союзу. Також правоохоронці знайшли в автомобілі 13 монет 1922-1925 років, радянські нагородні документи та друковані видання.

Фото: Держприкордонслужба

"Звідки у чоловіка ці предмети, він пояснити не зміг", — каже Маргарита Вершиніна. Додає: усі знайдені предмети передали на експертизу для встановлення їхньої культурної та історичної цінності.

Сам чоловік з пункту пропуску "Ягодин" вирушив у супроводі працівників СБУ для встановлення деталей справи.

Речниця Головного управління СБУ області Іванна Поліщук розповіла Суспільному, що слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 статті 15 "Замах на злочин" та статтею 201 "Контрабанда" Кримінального Кодексу. З її слів, жодна особа у кримінальному проваджені не затримана. Тривають слідчі дії.

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