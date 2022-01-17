Майже 1,8 тис мешканців Дніпропетровщини вступили на контрактну службу

У 2021 році майже 1,8 тис мешканців Дніпропетровщини долучилися до лав Збройних Сил України. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На службу за контрактом вступити 76 офіцерів, всі інші – солдати та сержанти.

«Серед вимог до кандидатів, які бажають підписати контракт з ЗСУ –відсутність судимостей, гарна фізична підготовленість, міцне здоров’я. Приймають як чоловіків, так і жінок від 18 років до 60 років», – зазначила начальниця управляння взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської ОДА Ірина Федорчук.

Вона додала, що військові рядового складу можуть вступити до армії на 3 роки. Сержантського та старшинського – від 3 до 5 років.

Для тих, хто уклав контракт вперше, передбачене разове заохочення – від 19 тис. до 24 тис. грн. Зарплата – від 11 тис грн. На лінії бойового зіткнення захисникам виплачують додаткові 17 тис грн на місяць. В інших районах ООС – від 5 до 6 тис. грн. Військові отримують повний соцпакет.

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