"Штормитиме" два дні: яку погоду прогнозують на Рівненщині до Водохреща

На Рівненщині у понеділок, 17 січня, через пориви вітру оголосили штормове попередження. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі гідрометеорології. Грози та пориви вітру очікують також у вівторок. На Водохреще в області прогнозують невеликий сніг та ожеледицю на дорогах.

У понеділок, 17 січня, на Рівненщині – гроза та пориви північно-західного вітру від 19 до 24 метрів на секунду. В області оголосили штормове попередження першого "жовтого" рівня небезпечності, – повідомив начальник обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець.

"Температура повітря вдень від 2° морозу до 1° тепла. Штормове попередження діятиме і наступного дня, 18 січня. Будуть пориви вітру до 22 метрів на секунду. Вночі буде 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. А от на Водохреще, 19 січня, сильного вітру вже не буде", – коментує Богдан Масовець.

За його інформацією, 18 січня вночі падатиме невеликий сніг, вдень прогнозують погоду без істотних опадів.

У середу, 19 січня, очікують місцями невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю, повідомили у центрі гідрометеорології. Вночі температура сягатиме 4-9° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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