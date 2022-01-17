Патрульні поліцейські зупинили автобус, який вранці 17 січня з Чернігова до Києва віз представників партії "Європейська солідарність", і перевіряли його на наявність зброї. Про це повідомив депутат Чернігівської райради від ЄС Ігор Полуян.
«Автобус на якому я з своєю командою їхав до Києва зупинила поліція, і взяли в кільце близько 15 співробітників, а на мою вимогу повідомити причину зупинки, сказали, що до них надійшло повідомлення про перевезення моїми людьми великої кількості зброї: наприклад автоматів Калашникова, гранатометів , снайперських гвинтівок і або навіть цілого танка!» - йдеться в повідомленні.
За словами представниці партії Ірини Соломахи, автобус зупинили у Кіптях. Він був першим з тих, що їхали до Києва. Каже, зупинили тільки його. Загалом же з Чернігова їхали більше 200 людей.
Як сказав у коментарі Суспільному прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, конкретно цей автобус зупинили за такої ж причини, як зупиняють і інші перевезення міжобласного сполучення.
«Поліцейські зупиняють всі пасажирські автобуси, які здійснюють міжрегіональні перевезення та перевіряють на дотримання карантинних вимог (згідно постанови Кабміну)».
Що відомо
- У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.
- П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.
- П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.
- Суд оголосив перерву для ознайомлення з матеріалами справи до 14:00.