Патрульні поліцейські зупинили автобус, який вранці 17 січня з Чернігова до Києва віз представників партії "Європейська солідарність", і перевіряли його на наявність зброї. Про це повідомив депутат Чернігівської райради від ЄС Ігор Полуян.

«Автобус на якому я з своєю командою їхав до Києва зупинила поліція, і взяли в кільце близько 15 співробітників, а на мою вимогу повідомити причину зупинки, сказали, що до них надійшло повідомлення про перевезення моїми людьми великої кількості зброї: наприклад автоматів Калашникова, гранатометів , снайперських гвинтівок і або навіть цілого танка!» - йдеться в повідомленні.

За словами представниці партії Ірини Соломахи, автобус зупинили у Кіптях. Він був першим з тих, що їхали до Києва. Каже, зупинили тільки його. Загалом же з Чернігова їхали більше 200 людей.

Як сказав у коментарі Суспільному прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, конкретно цей автобус зупинили за такої ж причини, як зупиняють і інші перевезення міжобласного сполучення.

«Поліцейські зупиняють всі пасажирські автобуси, які здійснюють міжрегіональні перевезення та перевіряють на дотримання карантинних вимог (згідно постанови Кабміну)».

Що відомо