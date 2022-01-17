У селищі міського типу Кирилівка, що в Запорізькій області анонсували встановлення нових вбиралень до початку курортного сезону в місцях із найбільшим скупченням людей.
Про це Суспільному розповів спеціаліст з благоустрою Кирилівської селищної ради Олег Цебер.
Він зазначив — де брати гроші, та чи будуть туалети платними поки не вирішено. При цьому на сайті Кирилівської селищної ради йдеться про залучення бюджетних коштів, а також про те, що користування вбиральнями планують зробити платним.
Місцеві депутати під час бюджетної сесії 22 грудня 2021 року затвердили відповідну бюджетну програму на 2022-2024 роки. На встановлення вбиралень планують витратити 2 174 768 грн із бюджету.
Туалети мають з'явитися в популярних туристичних місцях. Це, зокрема, Центральний пляж та перехрестя бульвару Приморського та вулиці Шевченка. Надалі вбиральні планують встановити на Федотовій Косі.
Будівлі громадських туалетів планують робити модульного Модульна система — проектування, в якому розміри будівель і споруд, їхніх елементів та обладнання визначають на основі кратності цих розмірів встановленій одиниці — модулю.типу. Обслуговуватиме їх одне з комунальних підприємств Кирилівської громади.
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