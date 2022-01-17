У селищі міського типу Кирилівка, що в Запорізькій області анонсували встановлення нових вбиралень до початку курортного сезону в місцях із найбільшим скупченням людей.

Про це Суспільному розповів спеціаліст з благоустрою Кирилівської селищної ради Олег Цебер.

Він зазначив — де брати гроші, та чи будуть туалети платними поки не вирішено. При цьому на сайті Кирилівської селищної ради йдеться про залучення бюджетних коштів, а також про те, що користування вбиральнями планують зробити платним.

Місцеві депутати під час бюджетної сесії 22 грудня 2021 року затвердили відповідну бюджетну програму на 2022-2024 роки. На встановлення вбиралень планують витратити 2 174 768 грн із бюджету.

Туалети мають з'явитися в популярних туристичних місцях. Це, зокрема, Центральний пляж та перехрестя бульвару Приморського та вулиці Шевченка. Надалі вбиральні планують встановити на Федотовій Косі.

Будівлі громадських туалетів планують робити модульного типу. Обслуговуватиме їх одне з комунальних підприємств Кирилівської громади.

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