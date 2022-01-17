Житомирський футбольний клуб "Полісся" розпочав другий у цьому році тренувальний збір. Він відбувається у Туреччині. Про це Суспільному розповів головний тренер команди Юрій Калітвінцев.

За його словами, головна мета тренувального збору – якнайкраще підготуватися до другого кола чемпіонату України серед команд Першої ліги. Під час тренувального збору у Туреччині до кінця січня "Полісся" проведе чотири контрольні ігри.

"Наше завдання – плідно підготуватися, – каже Юрій Калітвінцев. – На сьогодні у хлопців очі горять. Побачимо, що буде через тиждень".

Фото: ФК "Полісся" Юрій Калітвінцев

Фото: ФК "Полісся"

Фото: ФК "Полісся"

"Ми розуміємо, що треба працювати, – каже гравець футбольного клубу "Полісся" Євгеній Морозко. – Ми заборгували перед вболівальниками, перед містом. Потрібно доводити ще більше".

Фото: ФК "Полісся" Євгеній Морозко

Фото: ФК "Полісся"

З третього лютого "Полісся" візьме участь у турнірі "WINTERCAP" 2022. Він також проходитиме у Туреччині. Окрім житомирян, у ньому братимуть участь команди "Металіст" (Харків), "Верес" (Рівне), "Чорноморець" (Одеса).

"У нас не стоїть задача виграти турнір, – каже Юрій Калітвінцев. – Коли йде змагальний момент, коли нараховуваються очки, то це дуже цікаво, тим більше, що турнір буде транслюватися".

Фото: ФК "Полісся"

"Ми вже зустрічалися з командою "Металіст" у Чемпіонаті, – каже гравець футбольного клубу "Полісся Ілля Чередниченко. – Також буде цікаво перевірити свої сили в матчах із командами з вищого дивізіону "Верес" і "Чорноморець". Буде цікаво з'ясувати, на що ми здатні на їх тлі".

Фото: ФК "Полісся"

Свою першу гру у другому колі чемпіонату команда "Полісся" проведе на виїзді 19 березня з командою "Альянс" із Сумської області.

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