Черкаські фехтувальники вибороли медалі чемпіонату України

Черкаські спортсмени вибороли бронзові медалі на чемпіонаті України з фехтування. Про це розповіла президент федерації фехтування Черкаської області Людмила Шкалікова.

Як повідомила Людмила Шкалікова, на чемпіонаті змагались спортсмени з усієї України:

"Ці змагання були останнім внутрішнім стартом у сезоні перед чемпіонатом світу та Європи. Черкащину представляло дванадцять спортсменів, яким вдалось вибороти медалі".

Людмила Шкалікова розповіла, що команду представляли: Ігор Маркунін, Станіслав Закутній, Данііл Абросімов, Данііл Лавренюк.

Їм вдалось вибороти бронзові медалі чемпіонату, додала вона.

"Завдяки успішному виступу, Станіславу Закутньому вдалось потрапити до складу збірної України, яка поїде на чемпіонат Європи та світу серед кадетів та юніорів".

Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів відбувся з 15 по 16 січня у Києві.

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