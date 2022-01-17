Кропивницьких безхатьків годували французьким сирним супом

50 літрів французького сирного супу приготували для кропивницьких безхатьків у притулку ”Дім милосердя”. Готують безкоштовні обіди в притулку раз на тиждень. Суспільне дізнавалось, що ще приготували і де беруть гроші на харчі.

Суп з картоплі, моркви, цибулі, плавленого сиру, кукурудзи, зелені та курячого бульйону готував 18-річний Олександр Боровиков. Він навчається на кухаря у кропивницькому ліцеї. У притулку працює чотири місяці: ”Вважаю, що людина повинна віддавати щось цьому світу, служити тими талантами, дарами, які вона має. Готувати такі об’єми для мене неважко. Маю досвід, бо працював на виробництві, де ми готували по 50-60 літрів”.

Суспільне: Кропивницький

За словами засновника притулку Володимира Лєбєдєва, на продукти і посуд витратили до трьох тисяч гривень: ”Ми робимо усе якісно, тому виходить така сума. Ми з командою збираємось раз на тиждень, обговорюємо – що ми готуємо, скільки нам треба на це грошей. Кожен дає скільки може. У нас немає спонсорів”.

Суспільне: Кропивницький

На обід прийшли 25 людей.

Суспільне: Кропивницький

74-річна Єлизавета Тарасюк народилась 1947 році, коли був голодомор. Зі слів жінки, тоді вижила, нині немає грошей на продукти. Тому приходить обідати в притулок упродовж трьох років: ”І капусняк, і розсольник, і борщ, і плов готують. Спасибі. Є у мене родичі, четверо дітей, але у них свої діти, сім’ї, а мені пенсії не вистачає. Отримую дві з половиною тисячі. За воду, світло і газ заплатила – і клади зуби на полицю”.

36-річний Євгеній Якушев про безкоштовні обіди почув на ринку. Розповів, що не може знайти роботу, грошей на харчі бракує: ”Я з мамою приходив. Зараз вона не може прийти, бо послизнулась. Я наберу їй в банку, чай візьму”.

Володимир Лєбєдєв розповів, що під час морозів планують розвозити обіди людям, які живуть на вулиці.

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