Колесо сміттєвоза пошкодили у Миколаєві

Ввечері 16 січня до Миколаївського районного управління Нацполіції в Миколаївській області звернувся житель мікрорайону Велика Корениха. Чоловік розповів, що хтось пошкодив колесо його службового автомобіля МАЗ.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами чоловіка, неподалік будинку № 35-А по вул. Партизанській невідомі пошкодили колесо сміттєвоза.

"З місця події фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативної групи вилучили уламки, попередньо від гранати Ф-1, які направили на експертизу. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років", — розповіла Інна Парфенова.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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