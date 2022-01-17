Музей Лувр у Парижі вимагає від лідерки правої партії "Національне об’єднання" і кандидатки в президенти Марін Ле Пен видалити передвиборчий ролик, який вона зняла на тлі будівлі без її погодження. Про це повідомляє Le Parisien.

У коментарі виданню установа пояснила, що володіє всіма правами власності на архітектурні форми, з яких складається будівля, тому "будь-яке використання зображень (із цими будівлями — ред.) повинне бути попередньо схвалене.

Там додають, що ролик із Марін Ле Пен знімкувався ще 11 січня, і вже тоді керівництво Лувра просило політикиню не викладати відео, але там відмовилися це робити. Тож установа каже, що розглядає можливість звернення до суду.

Лідерка правого "Національного об’єднання" невипадково обрала локацію для свого передвиборчого ролика: саме біля Лувра у 2017 році чинний президент Франції Емманюель Макрон виголошував свою промову після перемоги на виборах, де обіцяв економічне зростання та соціальну справедливість.

"Його слова змели сезонні вітри", — парирує Ле Пен у ролику, далі звинувачуючи Макрона в "знеціненні посади президента", "абсурдному вирішенні невпинного потоку криз", зраді французького народу й "прискоренні падіння Франції".

Представник "Національного об’єднання" в коментарі Le Parisien заявив, що Лувр погрожує судами, бо "не хоче проблем із чинною владою".

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Що відомо

Президентські вибори у Франції мають відбутися у квітні 2022 року. За даними останніх соцопитувань, які наводить Politico, лідирують чинний президент Емманюель Макрон (25%), Марін Ле Пен (17%) та Валері Пекрессе — очільниця регіону Іль-де-Франс, номінована від ліберальної Республіканської партії Франції (16%). Станом на зараз у другому турі Макрон переміг би і Ле Пен, і Пекрессе.

Марін Ле Пен очолює "Національне об'єднання" (раніше мало назву "Національний фронт") з 2011 року. Вона виступає проти перебування Франції в НАТО та політики США, скептично висловлюється щодо Європейського Союзу, а також раніше підтримувала анексію Криму і, за даними ЗМІ, отримувала фінансування з РФ.

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