Після двомісячного відрядження із зони Операції об’єднаних сил додому приїхали вінницькі поліцейські. На бойових постах правоохоронців замінили їхні колеги по службі.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.
Фото: Нацполіції у Вінницькій області
Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Вінниця” та працівники територіальних підрозділів і патрульні поліцейські виконували завдання з охорони громадського порядку, несли службу на блокпостах.
Правоохоронців зустрічали колеги, рідні, друзі та керівництво обласної поліції.
Фото: Нацполіції у Вінницькій області
За кілька днів поліцейські повернуться до своєї служби безпосередньо за місцем її проходження.
Читайте також
- На Вінниччині формують батальйони територіальної оборони
- У Вінниці триває фотовиставка, присвячена рідним загиблих військовослужбовців
- Помер вінницький атовець Олег Табачук