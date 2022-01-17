Після двомісячного відрядження із зони Операції об’єднаних сил додому приїхали вінницькі поліцейські. На бойових постах правоохоронців замінили їхні колеги по службі.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Фото: Нацполіції у Вінницькій області

Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Вінниця” та працівники територіальних підрозділів і патрульні поліцейські виконували завдання з охорони громадського порядку, несли службу на блокпостах.

Правоохоронців зустрічали колеги, рідні, друзі та керівництво обласної поліції.

Фото: Нацполіції у Вінницькій області

За кілька днів поліцейські повернуться до своєї служби безпосередньо за місцем її проходження.

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