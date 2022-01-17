На Харківщині зі стрільбою пограбували АЗС

У селі Курилівка Куп'янського району невідомий у балаклаві пограбував автозаправну станцію.

Про напад на АЗС поліції повідомили 16 січня о 19:40.

"Невідомий у балаклаві під загрозою застосування зброї заволодів касою, після чого здійснив постріл у повітря та втік", — повідомляє поліція Харківщини.

За даними слідства, вкрадено 15 тисяч гривень, уточнила речниця поліції регіону Оксана Калмикова. Нападника розшукують. За розбій йому загрожує до 12 років тюрми.

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