На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували майже тисячу людей

962 щеплення від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 16 січня. Такі дані опублікували на сайті вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в області зробили 622 545 щеплень.
423 людей вакцинувалися вперше, 493 – вдруге. 46 людей вакцинували бустерною дозою. Від початку кампанії на Закарпатті завершили цикл щеплень 281 438 людей, — це 22,56% населення області.
В Україні за добу вакцинували 23 286 людей: першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей.
Що відомо:
- Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ.
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