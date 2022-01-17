Підвищення тарифу на розподіл газу: Харківська міськрада не згодна

Харківська міська рада просить повернути колишній тариф на розподіл газу.

Питання тарифу на нараді у Харківській облдержадміністрації 17 січня порушив заступник Харківського міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко.

"Постановою НКРЕКП підняли ціну на розподіл газу з 1 січня 2022 року, що розходиться з розумінням Меморандуму (про непідвищення тарифів до кінця опалювального сезону — ред.). У цій ситуації прошу вжити заходів та допомогти нам розв'язати питання та поставити ціни на місце назад", — сказав Руденко.

За даними міської ради, з 1 січня 2022 року тариф на розподіл газу в середньому по Україні подорожчав на 3,9%. Голова обладміністрації Олег Синєгубов попросив Руденка написати офіційне звернення.

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