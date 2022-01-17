Фахівці завершили ремонт на водогоні Горлівка-Торецьк

У "сірій" зоні аварійні бригади завершили ремонт водогону Горлівка-Торецьк, через пориви на якому Торецьк понад три тижні жив без води. Про це повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

"Завершено ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк. Всі раніше виявлені пориви усунено. Відновлено роботу фільтрувальної станції, почалася подача води на місто. З 17 січня водопостачання поступово буде відновлено", — сказано у повідомленні.

За даними адміністрації, до повного відновлення водопостачання у всіх районах міста будуть продовжувати працювати пункти підвозу та роздачі води.

Що відомо

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у "сірій" зоні.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

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14 грудня ремонтні бригади підприємства Вода Донбасу отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

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