На Миколаївщині за добу виявили 31 новий випадок захворювання на COVID-19

Протягом минулої доби шістнадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 31 новий випадок захворювання на коронавірус. Це на 81 випадок менше ніж виявили напередодні.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Миколаєві — 30. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували один новий випадок. Захворіли чотири дитини до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 086 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 96 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 836 людей.

Протягом доби шістнадцятого січня не зареєстрували летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19.

Станом на 17 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 393 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 35 людей, з яких чотири вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 23,17 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 224 нові випадки коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли три людини. У Херсонській області — 36 нових випадків за добу, смертей від COVID-19 не фіксували.

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