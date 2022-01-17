Стало відомо, скільки чиновників на Харківщині не вакцинувалися

У Харківській області не вакцинувалися 34 працівники підрозділів обласної державної адміністрації та 10 працівників районних адміністрацій.

Про це на нараді у Харківській обласній державній адміністрації 17 січня повідомила керівниця апарату ОДА Вікторія Белявцева.

"Ми маємо 24 особи у структурних підрозділах та 10 осіб у районних державних адміністраціях, які не вакциновані. Я розумію, що скоріше за все це особи, які на лікарняному або мають медичні відведення, але прошу ще раз перевірити цю інформацію щодо своїх співробітників. І нагадую, що у четвер, 20 січня, ми централізовано організуємо вакцинування третьою дозою осіб, які мають вже пів року після останньої дози вакцини", — сказала Белявцева.

Міністерство охорони здоров'я визначило обов'язковим вакцинацію представників певних професій, серед яких працівники освіти, місцевої влади, стратегічних підприємств. Нещеплених працівників відсторонюють від роботи.

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