"Удар на первинну ланку": медики Харківщини пройдуть навчання у боротьбі з COVID

З 17 січня у Харківській області проводитимуть заняття для первинної, вторинної та третинної ланок медицини з надання допомоги хворим з COVID-19

Навчання проводяться спільно з Міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом, повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов на апаратній нараді 17 січня.

"Вони триватимуть приблизно тиждень. Після цього будуть ще окремі навчання [для роботи] з постковідними станами. Все це для того, що підсилити знання медиків і ознайомити з новими вимогами первинну ланку, тому що основний удар буде спочатку на первинку, їм потрібні нові знання, нові бачення", — сказав Хаустов.

Скількох медиків має охопити навчання, Хаустов не уточнив.

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