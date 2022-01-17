У Донецькій і Луганській області у 2021 році за матеріалами СБУ засудили понад 80 людей за організацію та проведення псевдореферендуму у 2014 році. Про це повідомляє Служба Безпеки України.
"За минулий рік повідомлено про підозри понад 100 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року у Донецькій та Луганській областях. Більше ніж 80 зловмисників – засуджено," — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, серед засуджених – депутати селищних рад, так звані "голови виборчих дільниць" та агітатори.
У відомстві зазначили, що з початку 2022 року виявлено ще 5 місцевих жителів, які допомагали в організації та проведенні псевдореферендуму.
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