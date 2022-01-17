Понад 80 мільйонів жителів Сполучених Штатів і Канади потерпають від наслідків снігового шторму, який розпочався 16 січня. Про це повідомляють AFP, Global News і Associated Press.

Як повідомила Національна погодна служба США, шторм призвів до сильних снігопадів, граду й сильних вітрів, які спершу пронеслися південно-східні штати, територію вздовж Атлантичного узбережжя й південь Канади.

Так, у Флориді спостерігалися руйнівні торнадо, через які підтопило частину узбережжя. В Атланті (штат Джорджія) очікується 5-сантиметровий сніг і вітер швидкістю до 56 км/год.

Очікується, що негода вразить загалом 14 із 50 штатів. Принаймні в трьох із них — Джорджії, Вірджинії та Північній Кароліні — раніше проголосили режим надзвичайного стану.

Фото: AP Чоловік прибирає сніг, місто Морґантон, штат Північна Кароліна, США, 16 січня 2022 року

Станом на обід 16 січня перебої з живленням спостерігалися в близько 235 тисяч домогосподарств, хоча пізніше в частини з них відновилося стабільне постачання електроенергії.

Негода також вплинула і на транспортне сполучення: авіакомпанії скасували близько 3000 рейсів і затримали ще 4200; крім того, водіїв попередили про ускладнені умови руху й затори від Арканзасу на півдні до штату Мен, що межує з Канадою. Відомо про принаймні двох загиблих унаслідок ДТП в Північній Кароліні.

Що стосується Канади, то там на півдні Квебеку школи 17 січня вже скасували заняття через негоду.

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Що відомо

На початку січня 2022 року на атлантичному узбережжі США протягом кількох днів уже тривав сніговий шторм, який спричинив відключення електроенергії й багатокілометрові затори, а також призвів до загибелі щонайменше п’яти людей.

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