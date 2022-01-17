logo logo
Перебої з електрикою, закриті школи і блокування транспорту. США і Канаду накрив сніговий шторм
СШАПОГОДАКАНАДАПодіїСвітПрирода

Перебої з електрикою, закриті школи і блокування транспорту. США і Канаду накрив сніговий шторм

Олег Павлюк
·
Перебої з електрикою, закриті школи і блокування транспорту. США і Канаду накрив сніговий шторм Негода у Вашингтоні, США, 16 січня 2022 року. Фото: AP

Понад 80 мільйонів жителів Сполучених Штатів і Канади потерпають від наслідків снігового шторму, який розпочався 16 січня. Про це повідомляють AFP, Global News і Associated Press.

Як повідомила Національна погодна служба США, шторм призвів до сильних снігопадів, граду й сильних вітрів, які спершу пронеслися південно-східні штати, територію вздовж Атлантичного узбережжя й південь Канади.

Так, у Флориді спостерігалися руйнівні торнадо, через які підтопило частину узбережжя. В Атланті (штат Джорджія) очікується 5-сантиметровий сніг і вітер швидкістю до 56 км/год.

Очікується, що негода вразить загалом 14 із 50 штатів. Принаймні в трьох із них — Джорджії, Вірджинії та Північній Кароліні — раніше проголосили режим надзвичайного стану.

Перебої з електрикою, закриті школи і блокування транспорту. США і Канаду накрив сніговий штормФото: AP

Чоловік прибирає сніг, місто Морґантон, штат Північна Кароліна, США, 16 січня 2022 року

Станом на обід 16 січня перебої з живленням спостерігалися в близько 235 тисяч домогосподарств, хоча пізніше в частини з них відновилося стабільне постачання електроенергії.

Негода також вплинула і на транспортне сполучення: авіакомпанії скасували близько 3000 рейсів і затримали ще 4200; крім того, водіїв попередили про ускладнені умови руху й затори від Арканзасу на півдні до штату Мен, що межує з Канадою. Відомо про принаймні двох загиблих унаслідок ДТП в Північній Кароліні.

Що стосується Канади, то там на півдні Квебеку школи 17 січня вже скасували заняття через негоду.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди