17 січня у частині будинків Шевченківського району не буде гарячої води та опалення через ремонтні роботи на магістральному трубопроводі діаметром 800 мм.

Дефект усуватимуть в районі вул. Олексіївської, 30, повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Роботи триватимуть з 10:30 до 22:30.

"Буде припинено постачання тепла та гарячої води у 257 житлових будинках, дев'яти школах, 12 дитячих комбінатах, трьох лікувальних закладах, 185 відомствах", — сказано у повідомленні.

На час ремонту послуги не надаватимуться за адресами:

вул. Олексіївська, 14Б, 30;

вул. Армійська, 126Б;

вул. Архітекторів, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34;

вул. Ахсарова, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 25, 3, 3А, 3Б, 3В, 4/6, 4/6А, 5, 5А, 7, 9, 19А, 13А, 3Г, 4/6Б;

вул. Білогорська, 92Б, 1Б;

вул. Дербентська, 109, 109А;

вул. Клочківська, 261А, 295;

вул. Кюї Цезаря, 44;

вул. Монтажна, 12А;

пр. Перемоги, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55В, 55Г, 56, 57А, 57Г, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 61Б, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Г, 62Д, 62Е, 64, 64А, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 66В, 66Е, 67, 67А, 67Б, 68, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 68Д, 70, 70А, 70Б, 71, 71Б, 72, 72А, 72Б, 72В, 72Г, 73А, 73Б, 74, 74А, 74Б, 74В, 74Г, 74Д, 75, 75А, 75Б, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 80, 82, 46А, 84, 59А, 61А, 66Г, 55Е, 50Е, 66Д, 57А ,Б, В, 53Б С1,2, 66З, 66К, 66І, 53Б С3,4, 66Л, 62З, 73Г, 70В, 65Г, 46Б, 59 С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д, 66М, 66Н, 66О, 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 83, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8,9, 59 С7,8,9, 65Г К2, 86, 86Б;

пр. Людвіга Свободи, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 42А, 42Б, 45, 45А, 46, 46А, 46Б, 46В, 47, 47А, 48, 48А, 48Б, 48В, 51, 51А, 51Б, 52А, 53, 53А, 53Б, 57, 58, 59А, 59Б, 60, 49, 43, 35Г, 51Д, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г;

вул. Толбухіна, 103;

бул. Фронтовиків, 31;

вул. Штурмова, 32, 34;

вул. Котельниківська, 11, 13, 2;

вул. Домобудівельна, 5, 7, 9, 13, 5 С 4,5, 3, 11.

Що відомо