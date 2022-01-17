На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 56 людей

Протягом 16 січня COVID-19 підтвердили у 52 жителів Донеччини та у 4 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 6 людей, на Луганщині – 1.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужав 71 хворий на Донеччині та 20 хворих на Луганщині.

16 січня щеплення від COVID-19 отримали 608 житель Донеччини, з них першу дозу – 231. На Луганщині вакцинувались 214 людей, першу дозу отримали 57 людей.

Станом на ранок 17 січня Україні підтвердили 5 072 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 407 дітей та 72 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

Читайте також

COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ

Про локдаун у 2022-му, пігулки від COVID-19 і бустерну дозу вакцини — інтерв'ю з головним санлікарем

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber