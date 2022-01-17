За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 094 особи

1 094 особи щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 381 особу, другою дозою – 590, бустерною дозою – 1742. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 702 338 осіб.

По Україні за минулу добу 23 286 людей вакцинували протиCOVID-19. Першу дозу отримали 8 034людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

Що відомо

За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 306 осіб