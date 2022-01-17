Поліцейські шукають вибухівку в одеському ліцеї

17 січня правоохоронці отримали повідомлення про замінування ліцею в Малиновському районі Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Заклад знаходиться на вулиці Генерала Петрова, 34. На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
Читайте також
- На Одещині шестикласник "замінував" магазин – поліція
- Через фейкове мінування з аеропорту "Одеса" евакуювали 320 людей
- Правоохоронці шукали вибухівку в Одеському театрі опери та балету
Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області