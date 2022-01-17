Поліцейські шукають вибухівку в одеському ліцеї

17 січня правоохоронці отримали повідомлення про замінування ліцею в Малиновському районі Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Заклад знаходиться на вулиці Генерала Петрова, 34. На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

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