На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 312 осіб

У 312 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора померло двоє людей від коронавірусу, одужання підтвердили у 84 особи. Медики провели 435 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (28 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 7, Лановецька міська ОТГ – 12, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 5.

Тернопільський район (154 особи): Бережанська міська ОТГ – 15, Білецька сільська ОТГ – 2, Великоберезовицька селищна ОТГ – 13, Великобірківська селищна ОТГ – 2, Збаразька міська ОТГ – 2, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 21, Купчинецька сільська ОТГ – 4, Микулинецька селищна ОТГ – 2, Нараївська сільська ОТГ – 8, Озернянська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 3, Підгаєцька міська ОТГ – 7, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Теребовлянська міська ОТГ – 10, Тернопільська міська ОТГ – 58.

Чортківський район (130 осіб):

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 7, Борщівська міська ОТГ – 9, Бучацька міська ОТГ – 14, Васильковецька сільська ОТГ –1, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 8, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 14, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 9, Копичинецька міська ОТГ – 6, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 20, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 6, Хоростківська міська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 17.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 111 067 осіб, з них 105 146 вже видужали та 2 174 людини померли.

Що відомо