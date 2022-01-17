49 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

16 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 5 072 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 16 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 173 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Карлівський район – 3043 (+6) ;
- Кременчук – 18335 (+6);
- Машівський район – 1377 (+1) ;
- Новосанжарський район – 2155 (+1) ;
- Полтава – 48548 (+30);
- Чутівський район – 1525 (+5) ;
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 144 130 людей. Одужали за увесь час 136 261 людина, а летальних випадків — 3 865 (1 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4004 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19