На Рівненщині за минулу добу, 16 січня, лабораторно підтвердили 86 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 17 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 532 ПЛР-дослідження і 34 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного до 94 років:

Рівненський район – 68 (м. Рівне – 40);

– 68 (м. Рівне – 40); Дубенський район – 12 (м. Дубно – 5);

– 12 (м. Дубно – 5); Вараський район – 6 (м. Вараш – 0).

За добу одужала одна людина. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 338 людей (3 556 162 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 319 смертей від ускладнень хвороби (98 361 – в Україні). За минулу добу померли: 85-річна жителька м. Березне та 88-річний житель м. Вараш. У січні від ускладнень померли 49 людей.

Станом на 17 січня, за офіційними даними, в області є 2 295 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 22,9%, днем раніше вона становила 21,7%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86.

В Україні за добу підтвердили 5 072 нові випадки COVID-19, 78 людей померли.

За даними РНБО, станом на 16 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 384 305 людей, це 33,60% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 383 376 людей, це 33,52%. Бустерну дозу отримали 1 945 людей.

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