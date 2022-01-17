Понад 640 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

16 січня у Харківській області коронавірусну хворобу підтвердили у 647 людей. Це другий за кількістю нових випадків результат серед регіонів України.

Одужали 120 людей, зареєстровано вісім смертей внаслідок COVID-19, повідомляє Харківська облрада.

З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 249 475 випадків, інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 233 972 хворих одужали, 6485 — померли.

Серед хворих за добу:

467 — жителі Харківського району (401 — міста Харкова);

80 — Чугуївського;

34 — Богодухівського;

24 — Куп’янського;

22 — Лозівського;

18 — Ізюмського;

2 — Красноградського.

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Львівській (854) та Харківській (647) областях і Києві (510).

Що відомо