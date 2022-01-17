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Понад 640 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу
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Понад 640 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

Інфографіка
Ганна Цьомик
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Понад 640 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу Суспільне Харків

16 січня у Харківській області коронавірусну хворобу підтвердили у 647 людей. Це другий за кількістю нових випадків результат серед регіонів України.

Одужали 120 людей, зареєстровано вісім смертей внаслідок COVID-19, повідомляє Харківська облрада.

З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 249 475 випадків, інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 233 972 хворих одужали, 6485 — померли.

Серед хворих за добу:

  • 467 — жителі Харківського району (401 — міста Харкова);
  • 80 — Чугуївського;
  • 34 — Богодухівського;
  • 24 — Куп’янського;
  • 22 — Лозівського;
  • 18 — Ізюмського;
  • 2 — Красноградського.

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Львівській (854) та Харківській (647) областях і Києві (510).

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
  • Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону".
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