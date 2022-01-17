На Закарпатті за добу виявили 133 випадки COVID-19

133 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 16 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 304 пацієнти одужали, 11 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 90 559 випадків COVID-19. 83 692 пацієнти подолали хворобу, 2 486 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 32%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 759 530 людей, 3 556 162 — одужали, 98 361 людина — померли.

Що відомо:

Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч нових випадків та 23 тисячі щеплених;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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