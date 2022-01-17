Українська промисловість і бізнес відчувають труднощі через підвищення ціни на газ. Кондитери вже заявили про згортання деяких видів продукції, також труднощі виникають у виробників сиру, масла й молока, а хлібопекарі заявляють про підвищення ціни на хліб. Чи зможе Україна уникнути кризи на продовольчому ринку через подорожчання газу, Українське радіо дізнавалося в Михайла Кухаря, економіста, викладача макроекономіки Київської бізнес-школи МІМ-Київ.
Про тенденції на енергетичному ринку
За словами економіста, прийнятна ціна на газ для європейської промисловості нині складає 308 євро, що дорівнює 350 доларам за 1000 м³.
"Також європейський ринок газу має так звані "ф’ючерси", тобто ви можете укладати угоди наперед. Ці ф’ючерси зараз показують нам, що влітку ціна на газ обов'язково впаде нижче 500 доларів" — пояснив Кухар.
Експерт нагадав, що обсяг європейського ринку газу сягає 365 000 000 000 м³.
"Упродовж останнього десятиліття ціна на ньому коливалася від 100 до 300 доларів за 1000 м³ газу. Зліт ціни до 1700-1800 доларів за 1000 м³ газу цієї зими був штучно створеним. Це була нелегітимна гра "Газпрому" на цінах завдяки штучному недопостачанню газу", — переконаний економіст.
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При цьому Михайло Кухар звернув увагу на те, що "Газпром" є не єдиним постачальником газу в Європу.
"Через таку преміальну ціну, до Європи попливуть танкери з Америки, видобуток газу вже збільшила Норвегія, Алжир та Саудівська Аравія збільшує постачання. Оскільки довго така цінова аномалія у ринковій економіці, якою є весь глобальний світ, існувати не може", — наголосив експерт.
За його словами, Європа не купуватиме газ за 1000 доларів за 1000 м³ в умовах, якщо в Саудівській Аравії вартість тисячі кубометрів сягає 300 доларів, а в Америці — 150 доларів.
"Ціну буде вирівняно завдяки додатковим поставкам", — зазначив Кухар.
Що буде з продовольчим ринком України
Експерт розповів, що для економіки України розроблений спеціальний стрес-розрахунок.
"Ми проводили диспути з посадовцями про те, які з 40 базових галузей промисловості виживають при ціні на газ 1000 доларів за 1000 м³ газу. Помирають лише 4 галузі з 40, але вони є дуже значущими", — пояснив Михайло Кухар.
Серед них — елеваторна промисловість, теплична, скляна, цементна промисловості, частина металургії, додав він.
"Це є важкою втратою. Тут уряд мав би не підвищувати податки для промисловців, а допомогти їм, як це роблять усі індустріально розвинені країни. Коли виникає штучний ціновий шок на кілька місяців, проблемним галузям слід виділити пільгові кредити. На жаль, це було зроблено лише частково. І то Мінекономіки здійснив це в останній момент. Проте, ще не є пізно допомогти тим, хто не може дожити до весни".
За словами економіста, допомоги потребують, зокрема, хлібопекарі та елеваторна промисловість.
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"Їй невигідно такою ціною за газ сушити кукурудзу, через це взимку вони залишили врожай у полі. Міністерство аграрної політики мало б допомогти в цій ситуації", — наголосив Кухар.
Чи є потреба в перебудові економіки
Економіст нагадав, що за часів президентства Леоніда Кучми українська промисловість споживала 40 000 000 000 м³ газу, коли його ціна становила 50 доларів за 1000 м³.
"Коли газ системно почав коштувати 250-300 доларів за 1000 м³, то українська промисловість почала споживати всього лише 10 000 000 000 м³ газу. Споживання вдалося знизити завдяки вжитим заходам енергоефективності, в які було інвестовано десятки мільярдів доларів", — пояснив Кухар.
За словами експерта, ці зміни були здійснені без жодних пільгових кредитів чи постанов уряду.
"Коли ж ринкова кон’юнктура змінюється занадто стрімко, то уряду не гріх і підтримати", — стверджує економіст.
Чому газ продається із націнкою
Як пояснив Михайло Кухар, причин, з яких газ із українських газосховищ продається не за собівартістю, а зі значною націнкою, може бути кілька.
"Іноді ціна є перехрестям попиту та пропозиції, а іноді вона є нічим іншим, як вираженням фізичного дефіциту товару. Ціна 1000 євро за 1000 м³ є європейською ціною за газ, але ціна 70 — є надспекулятивною ціною. Вона не ляже у жодній галузі у собівартість", — переконаний експерт.
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За його словами, в українських сховищах зберігається обсяг газу, якого достатньо, щоб ледве дотягнути до середини лютого, якщо буде холодна зима.
"На щастя, цієї зими температури є плюсовими і ми дотягнемо до кінця зими. Газу вистачить для опалення та для населення, але фізичні обсяги газу для промисловості є недостатніми", — підсумував економіст.
Що відомо
- 20 грудня 2021 року Всеукраїнська асоціація пекарів від імені виробників хліба звернулася до керівництва держави щодо ситуації на підприємствах харчової галузі у зв’язку зі стрімким подорожчанням енергоносіїв.
- 5 січня 2022 року у Мінагрополітики затвердили список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною. Йдеться про природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%. У списку зазначено шість тисяч вісімсот три українські виробники серед яких і хлібовиробники.
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