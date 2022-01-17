Українська промисловість і бізнес відчувають труднощі через підвищення ціни на газ. Кондитери вже заявили про згортання деяких видів продукції, також труднощі виникають у виробників сиру, масла й молока, а хлібопекарі заявляють про підвищення ціни на хліб. Чи зможе Україна уникнути кризи на продовольчому ринку через подорожчання газу, Українське радіо дізнавалося в Михайла Кухаря, економіста, викладача макроекономіки Київської бізнес-школи МІМ-Київ.

Про тенденції на енергетичному ринку

За словами економіста, прийнятна ціна на газ для європейської промисловості нині складає 308 євро, що дорівнює 350 доларам за 1000 м³.

"Також європейський ринок газу має так звані "ф’ючерси", тобто ви можете укладати угоди наперед. Ці ф’ючерси зараз показують нам, що влітку ціна на газ обов'язково впаде нижче 500 доларів" — пояснив Кухар.

Експерт нагадав, що обсяг європейського ринку газу сягає 365 000 000 000 м³.

"Упродовж останнього десятиліття ціна на ньому коливалася від 100 до 300 доларів за 1000 м³ газу. Зліт ціни до 1700-1800 доларів за 1000 м³ газу цієї зими був штучно створеним. Це була нелегітимна гра "Газпрому" на цінах завдяки штучному недопостачанню газу", — переконаний економіст.

При цьому Михайло Кухар звернув увагу на те, що "Газпром" є не єдиним постачальником газу в Європу.

"Через таку преміальну ціну, до Європи попливуть танкери з Америки, видобуток газу вже збільшила Норвегія, Алжир та Саудівська Аравія збільшує постачання. Оскільки довго така цінова аномалія у ринковій економіці, якою є весь глобальний світ, існувати не може", — наголосив експерт.

За його словами, Європа не купуватиме газ за 1000 доларів за 1000 м³ в умовах, якщо в Саудівській Аравії вартість тисячі кубометрів сягає 300 доларів, а в Америці — 150 доларів.

"Ціну буде вирівняно завдяки додатковим поставкам", — зазначив Кухар.

Що буде з продовольчим ринком України

Експерт розповів, що для економіки України розроблений спеціальний стрес-розрахунок.

"Ми проводили диспути з посадовцями про те, які з 40 базових галузей промисловості виживають при ціні на газ 1000 доларів за 1000 м³ газу. Помирають лише 4 галузі з 40, але вони є дуже значущими", — пояснив Михайло Кухар.

Серед них — елеваторна промисловість, теплична, скляна, цементна промисловості, частина металургії, додав він.

"Це є важкою втратою. Тут уряд мав би не підвищувати податки для промисловців, а допомогти їм, як це роблять усі індустріально розвинені країни. Коли виникає штучний ціновий шок на кілька місяців, проблемним галузям слід виділити пільгові кредити. На жаль, це було зроблено лише частково. І то Мінекономіки здійснив це в останній момент. Проте, ще не є пізно допомогти тим, хто не може дожити до весни".

За словами економіста, допомоги потребують, зокрема, хлібопекарі та елеваторна промисловість.

"Їй невигідно такою ціною за газ сушити кукурудзу, через це взимку вони залишили врожай у полі. Міністерство аграрної політики мало б допомогти в цій ситуації", — наголосив Кухар.

Чи є потреба в перебудові економіки

Економіст нагадав, що за часів президентства Леоніда Кучми українська промисловість споживала 40 000 000 000 м³ газу, коли його ціна становила 50 доларів за 1000 м³.

"Коли газ системно почав коштувати 250-300 доларів за 1000 м³, то українська промисловість почала споживати всього лише 10 000 000 000 м³ газу. Споживання вдалося знизити завдяки вжитим заходам енергоефективності, в які було інвестовано десятки мільярдів доларів", — пояснив Кухар.

За словами експерта, ці зміни були здійснені без жодних пільгових кредитів чи постанов уряду.

"Коли ж ринкова кон’юнктура змінюється занадто стрімко, то уряду не гріх і підтримати", — стверджує економіст.

Чому газ продається із націнкою

Як пояснив Михайло Кухар, причин, з яких газ із українських газосховищ продається не за собівартістю, а зі значною націнкою, може бути кілька.

"Іноді ціна є перехрестям попиту та пропозиції, а іноді вона є нічим іншим, як вираженням фізичного дефіциту товару. Ціна 1000 євро за 1000 м³ є європейською ціною за газ, але ціна 70 — є надспекулятивною ціною. Вона не ляже у жодній галузі у собівартість", — переконаний експерт.

За його словами, в українських сховищах зберігається обсяг газу, якого достатньо, щоб ледве дотягнути до середини лютого, якщо буде холодна зима.

"На щастя, цієї зими температури є плюсовими і ми дотягнемо до кінця зими. Газу вистачить для опалення та для населення, але фізичні обсяги газу для промисловості є недостатніми", — підсумував економіст.

Що відомо

20 грудня 2021 року Всеукраїнська асоціація пекарів від імені виробників хліба звернулася до керівництва держави щодо ситуації на підприємствах харчової галузі у зв’язку зі стрімким подорожчанням енергоносіїв.

5 січня 2022 року у Мінагрополітики затвердили список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною. Йдеться про природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%. У списку зазначено шість тисяч вісімсот три українські виробники серед яких і хлібовиробники.

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