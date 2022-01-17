На Житомирщині інфікування на коронавірус підтвердили у 252 жителів

На Житомирщині за добу, 16 січня, підтвердили коронавірус у 252 жителів області. Померла одна людина.

Про це 17 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

16 січня лабораторний центр провів 737 досліджень на наявність захворювання – у 252 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 3 240 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померла ще одна людина – 84-річна жителька Романова.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 298 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 907 жителів, Бердичеві – 282, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

16 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 37 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 143 328 жителів, з яких 136 790 вже одужали.

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