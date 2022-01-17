За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 224 людей, троє померли

За минулу добу 16 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 224 людям. 87 хворих одужали, троє померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (854), далі йде Харківська (647). На третьому місці за кількістю хворих місто Київ (510).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворів 244 401 громадянин,

одужала 230 391 людина,

померли 5 640 хворих,

наразі хворіють 8 370 мешканців області.

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