Звільнення Шевченка з італійського клубу "Дженоа" та депортація Джоковича з Австралії — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.

Екстренера збірної України Андрія Шевченка звільнили з італійського клубу "Дженоа". Причинами стали незадовільні результати та гра команди.

Перша ракетка світу Новак Джокович програв суд в Австралії. Тенісиста депортують, він не виступить на Australian Open.

Чоловіча збірна України з біатлону затвердила склад на Олімпіаду-2022. Крім того, у склад жіночої команди на Ігри в Пекіні увійшла35-річна Валентина Семеренко.

Дмитро Підручний показав найкращий результат сезону України в особистих гонках — сьоме місце у спринті на етапі в Рупольдингу.

Експерша ракетка України Сергій Стаховський оголосив про завершення кар'єри. Кар'єру закінчив і важкоатлет Дмитро Чумак — 3-разовий чемпіон Європи.

Україна здобула шість ліцензій для виступів на Олімпіаді-2022 у санному спорті та ще шість у лижній акробатиці.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу