За 2021 рік опублікували 2% розпоряджень голови Одеської облради – дослідження

Центр публічних розслідувань опублікував аналіз опублікованих у 2021 році розпоряджень голови Одеської обласної ради Григорія Діденка. Відповідно до цих даних, за рік оприлюднили два відсотки розпоряджень посадовця.

Як зазначили у центрі, з понад 900 розпоряджень за 2021 рік на сайті опубліковано 20, що становить 2,2% від загальної кількості. З них за останній квартал року – два розпорядження.

Серед тих, що є у доступі, 16 розпоряджень є чинними, 2 нечинних та ще 2 розпорядження про внесення змін в підрозділах апарату обласної ради. Найбільше зустрічаються розпорядження про скликання пленарних засідань сесій обласної ради восьмого скликання (7) та про план підготовки до них (5).

Ситуація, коли розпорядження в облраді не публікують, зазначають в центрі, не нова. У 2020 році було оприлюднено 22 з понад 800 розпоряджень, у 2019 році – 26 з понад 1300.

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